21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı açıkladı. Hayalini kurduğunuz vücuda böyle kavuşun

Uzmanı açıkladı. Hayalini kurduğunuz vücuda böyle kavuşun

Op. Dr. Tuğrul Çelebi, kadınların meme estetiği yaptırarak hayalini kurdukları vücuda kavuşabilmelerinin mümkün olduğuna işaret etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 09:59
Takip Et

Hayalini kurduğunuz vücuda böyle kavuşun

Uzmanı açıkladı. Hayalini kurduğunuz vücuda böyle kavuşun
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi, kadınların güzel görünmek ve oluşan deformitelerin giderilmesi için en çok tercih ettiği tedavilerden birisi olan meme estetiği hakkında açıklama yaparak meme estetiğiyle ilgili olarak merak edilenleri anlattı.

Op.Dr. Tuğrul Çelebi, kadınların meme estetiği yaptırarak hayalini kurdukları vücuda kavuşabilmelerinin mümkün olduğuna işaret ederek şunları belirtti:

“Meme estetiği hem daha güzel görünmek hem de doğum, emzirme gibi dönemlerden sonra oluşan deformiteler ya da doğuştan gelen yapısal bozuklukların giderilmesi için uygulanan bir işlemdir. Kadınlar arasında güzellik konusunda en çok tercih edilen estetiklerden biri olan meme estetiği, dik ve güzel görünüm ile kadınların kendilerini daha özgüvenli hissetmelerini sağlamaktadır”

BEL VE SIRT AĞRILARI MEME KÜÇÜLTME AMELİYATINDA BÜYÜK ETKEN

Meme estetiği operasyonlarının iki şekilde yapıldığını söyleyen Op. Dr. Tuğrul Çelebi, bu operasyonların meme küçültme-dikleştirme ve meme büyütme operasyonları olduğunu söyledi.

Meme hacminin büyük olmasının bel ve sırtta ağrılara sebep olabildiğinin altını çizen Tuğrul Çelebi şunları dile getirdi:

“Meme küçültme ameliyatı ile bu sorunlar giderilebilmektedir. Meme dikleştirme ameliyatı ise daha çok estetik amaçlı tercih ediliyor. Teknik olarak meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları aynı ameliyatlardır. Meme küçültme ve dikleştirme operasyonlarını büyüklük ve sarkıklık derecesine bağlı olarak ‘ters t’ tekniği ile meme başından aşağı doğru inen ve altta çapa şeklinde yapılan kesiklerle ya da meme başından aşağıya doğru inen vertikal teknik denilen tek bir çizgi şeklinde yapıyoruz. Bu operasyonlar, izli operasyonlardır. En iyi ihtimalle belli belirsiz ince bir çizgi şeklinde iz kalmaktadır” 

İŞLEMDEN 1 GÜN SONRA HASTA TABURCU EDİLİYOR

Operasyonlar sonrası sürecin merak edilen konulardan biri olduğunu vurgulayan Op. Dr. Tuğrul Çelebi, operasyon sonrasındaki sürekle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“Hastalarımız operasyondan sonra ortalama 1 gece hastanede kalıyor. Sonraki 1 hafta daha istirahatlerini istiyoruz. Daha sonraki 1 hafta sonra kontrollü bir şekilde sosyal hayata dönüş yapabiliyorlar. 1 ay sonra da spora başlayabilirler. Operasyon sonrası antibiyotik ve ağrı kesici kullanırlar. Oluşan ağrılar, ağrı kesiciler ile geçebilecek şiddette olur”

ÇOKLU DOĞUM VEYA UZUN SÜRELİ EMZİRMENİN İZLERİNİ GİDERMEK MÜMKÜN

Çoklu doğum nedeniyle fazla kilo alıp verme veya uzun emzirme sonrası memedeki sarkma ve deri fazlalıklarının önemli bir sorun olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Tuğrul Çelebi, “Meme boyutunun küçük olması nedeniyle gelen şikayetlerde meme protezi kullanılıyor. Çoklu doğum, uzun süre emzirme, fazla kilo alıp vermeler gibi nedenlerle memede sarkma ve deri fazlalığı olabiliyor. Böyle durumlarda meme büyütmenin yanında meme büyütme ve meme dikleştirme ameliyatlarını aynı anda yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
1
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
2
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
4
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
5
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
6
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
7
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun faaliyetleri yasaklandı
﻿ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun faaliyetleri yasaklandı
﻿ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun faaliyetleri yasaklandı
﻿Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
﻿Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
﻿Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
﻿Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı
﻿Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı
﻿Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı
﻿Kayseri’de feci kaza
﻿Kayseri’de feci kaza
﻿Kayseri’de feci kaza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.