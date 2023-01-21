Uzmanı açıkladı. Hayalini kurduğunuz vücuda böyle kavuşun

İHA’nın haberine göre; Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi, kadınların güzel görünmek ve oluşan deformitelerin giderilmesi için en çok tercih ettiği tedavilerden birisi olan meme estetiği hakkında açıklama yaparak meme estetiğiyle ilgili olarak merak edilenleri anlattı.

Op.Dr. Tuğrul Çelebi, kadınların meme estetiği yaptırarak hayalini kurdukları vücuda kavuşabilmelerinin mümkün olduğuna işaret ederek şunları belirtti:

“Meme estetiği hem daha güzel görünmek hem de doğum, emzirme gibi dönemlerden sonra oluşan deformiteler ya da doğuştan gelen yapısal bozuklukların giderilmesi için uygulanan bir işlemdir. Kadınlar arasında güzellik konusunda en çok tercih edilen estetiklerden biri olan meme estetiği, dik ve güzel görünüm ile kadınların kendilerini daha özgüvenli hissetmelerini sağlamaktadır”

BEL VE SIRT AĞRILARI MEME KÜÇÜLTME AMELİYATINDA BÜYÜK ETKEN

Meme estetiği operasyonlarının iki şekilde yapıldığını söyleyen Op. Dr. Tuğrul Çelebi, bu operasyonların meme küçültme-dikleştirme ve meme büyütme operasyonları olduğunu söyledi.

Meme hacminin büyük olmasının bel ve sırtta ağrılara sebep olabildiğinin altını çizen Tuğrul Çelebi şunları dile getirdi:

“Meme küçültme ameliyatı ile bu sorunlar giderilebilmektedir. Meme dikleştirme ameliyatı ise daha çok estetik amaçlı tercih ediliyor. Teknik olarak meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları aynı ameliyatlardır. Meme küçültme ve dikleştirme operasyonlarını büyüklük ve sarkıklık derecesine bağlı olarak ‘ters t’ tekniği ile meme başından aşağı doğru inen ve altta çapa şeklinde yapılan kesiklerle ya da meme başından aşağıya doğru inen vertikal teknik denilen tek bir çizgi şeklinde yapıyoruz. Bu operasyonlar, izli operasyonlardır. En iyi ihtimalle belli belirsiz ince bir çizgi şeklinde iz kalmaktadır”

İŞLEMDEN 1 GÜN SONRA HASTA TABURCU EDİLİYOR

Operasyonlar sonrası sürecin merak edilen konulardan biri olduğunu vurgulayan Op. Dr. Tuğrul Çelebi, operasyon sonrasındaki sürekle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“Hastalarımız operasyondan sonra ortalama 1 gece hastanede kalıyor. Sonraki 1 hafta daha istirahatlerini istiyoruz. Daha sonraki 1 hafta sonra kontrollü bir şekilde sosyal hayata dönüş yapabiliyorlar. 1 ay sonra da spora başlayabilirler. Operasyon sonrası antibiyotik ve ağrı kesici kullanırlar. Oluşan ağrılar, ağrı kesiciler ile geçebilecek şiddette olur”

ÇOKLU DOĞUM VEYA UZUN SÜRELİ EMZİRMENİN İZLERİNİ GİDERMEK MÜMKÜN

Çoklu doğum nedeniyle fazla kilo alıp verme veya uzun emzirme sonrası memedeki sarkma ve deri fazlalıklarının önemli bir sorun olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Tuğrul Çelebi, “Meme boyutunun küçük olması nedeniyle gelen şikayetlerde meme protezi kullanılıyor. Çoklu doğum, uzun süre emzirme, fazla kilo alıp vermeler gibi nedenlerle memede sarkma ve deri fazlalığı olabiliyor. Böyle durumlarda meme büyütmenin yanında meme büyütme ve meme dikleştirme ameliyatlarını aynı anda yapıyoruz” şeklinde konuştu.