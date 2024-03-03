Hayallerinin tatili kabusa döndü: 7 kişinin tecavüzüne uğrayan çift

Kaynak: Haber Merkezi
Hayallerinin tatili kabusa döndü: 7 kişinin tecavüzüne uğrayan çift
Hindistan'a giden turist çift, Nepal'e geçmek için bir köy yakınında çadır kurdukları gece 7 kişi tarafından tecavüze uğradı. Yalnızca 3 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'a turistik bir gezi için gelen bir çift, Nepal'e geçmek için bir köy yakınında çadır kurdukları sırada yaşanan korkunç bir olayla karşı karşıya kaldı. Çift, gece saatlerinde 7 kişi tarafından saldırıya uğrayarak tecavüze maruz kaldı. Yaşanan saldırı sonucunda çifte ait eşyalar da çalındı. Olayın ardından yapılan araştırmada, saldırganlardan sadece 3'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin ise arandığı bildirildi. Bu olayın ardından bazı Hindistanlılar, bölgede turistlere karşı saldırgan tavırların olduğunu ve yabancıların bu konuda uyarılması gerektiğini belirtti. Tecavüz olayı, ülkede turist güvenliği ve kadına şiddet konularında yeniden tartışmalara yol açtı.

Son Haberler
Ünlü ekonomistten yatırımcıları sevindirecek haber. Altın ve dolar zirve yapacak Gündem
Ünlü ekonomistten yatırımcıları sevindirecek haber. Altın ve dolar zirve yapacak
Fenerbahçe Ziyaettin ile kazandı Spor
Fenerbahçe Ziyaettin ile kazandı
Evden çıkarken unuttuğu prize takılı fiş yangına neden oldu. Çocuklar alevlerin arasında kaldı Gündem
Evden çıkarken unuttuğu prize takılı fiş yangına neden oldu. Çocuklar alevlerin arasında kaldı
İsmail Kartal şampiyonluk meşalesini yaktı Spor
İsmail Kartal şampiyonluk meşalesini yaktı
Survivor All Star'da bu da oldu. Türk yarışmacı düelloda sigara içti. O görüntüleri milyonlar fark etmeden sildiler Spor
Survivor All Star'da bu da oldu. Türk yarışmacı düelloda sigara içti. O görüntüleri milyonlar fark etmeden sildiler
AKP'li başkan kendinden 20 yaş küçük kadınla evlendi. 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybetmişti Gündem
AKP'li başkan kendinden 20 yaş küçük kadınla evlendi. 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybetmişti
Sakarya'da kestiği ağacın altında kalıp öldü Gündem
Sakarya'da kestiği ağacın altında kalıp öldü