Hayallerinin tatili kabusa döndü: 7 kişinin tecavüzüne uğrayan çift

Hindistan'a turistik bir gezi için gelen bir çift, Nepal'e geçmek için bir köy yakınında çadır kurdukları sırada yaşanan korkunç bir olayla karşı karşıya kaldı. Çift, gece saatlerinde 7 kişi tarafından saldırıya uğrayarak tecavüze maruz kaldı. Yaşanan saldırı sonucunda çifte ait eşyalar da çalındı. Olayın ardından yapılan araştırmada, saldırganlardan sadece 3'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin ise arandığı bildirildi. Bu olayın ardından bazı Hindistanlılar, bölgede turistlere karşı saldırgan tavırların olduğunu ve yabancıların bu konuda uyarılması gerektiğini belirtti. Tecavüz olayı, ülkede turist güvenliği ve kadına şiddet konularında yeniden tartışmalara yol açtı.