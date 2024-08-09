Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si siyah bikiniyle denize girdi üşüdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si siyah bikiniyle denize girdi üşüdü

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si siyah bikiniyle yakalanması ve denize girdiğinde üşüdüğü görüldü.

Hayat Bilgisi'nin unutulmaz Barbie'si İpek Erdem, Bodrum'un masmavi sularında gençliğini yakaladığı bildirildi.

Gümüşlük'te objektiflere takılan ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle adeta bir denizyıldızı gibi parladı.

Sosyal medyayı sallayan görüntüleriyle herkesi şaşırtan Erdem için “Zaman durmuş mu?” Yorumları yapıldı.

Hayat Bilgisi'yle adını duyuran İpek Erdem, yeni projesinin heyecanıyla Bodrum tatiline ara verdi.

Gümüşlük'te objektiflere yakalanan oyuncunun fit vücudu ve enerjisi dikkat çekti. Siyah bikinisiyle denizin mavisine karışan Erdem, hayranlarını mest etti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu, "Romantik komedi filminde oynayacağım" açıklamasıyla da merak uyandırdı.

Objektiflere takılan oyuncunun doğal güzelliği ve enerjisi göz kamaştırdı.

Siyah bikinisiyle denizin tadını çıkaran Erdem, hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları kısa sürede viral olurken, oyuncunun yeni projesi için de heyecanlı bekleyiş başladı.

Ayrıca ünlü oyuncu için “Hala Barbie” yorumu da yapıldı.

ekran-alintisi-001.jpg

66b539086244f026b986e9f5.webp

f6ded4db767317f.webp

6ee94851ec1e85a.webp

İlgili Haberler
Hayat Bilgisi’nin 'Barbie'si İpek Erdem ekranlara geri dönüyor
Kendini Barbie ilan etti! Ünlü oyuncudan sosyal medyayı sallayan pozlar
Hayat Bilgisi’nin 'Barbie'si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye geri döndü. Son hali şaşırttı
Son Haberler
13 dekarlık alan zarar gördü Gündem
13 dekarlık alan zarar gördü
Markette akıl almaz dolandırıcılık. Raftaki ürünün parasını iade aldı Yaşam
Markette akıl almaz dolandırıcılık. Raftaki ürünün parasını iade aldı
10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Arkadaşının saçını başını yoldu Gündem
Arkadaşının saçını başını yoldu
Geleceğin yeni inşaat modeli. Karbonsuz yeşil binalar yolda Keşfet
Geleceğin yeni inşaat modeli. Karbonsuz yeşil binalar yolda
Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Tepkiler büyüyor Ekonomi
Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Tepkiler büyüyor
Antalya'da alkol aldıktan sonra tuvalete çıktı az daha ölüyordu Yerel Haberler
Antalya'da alkol aldıktan sonra tuvalete çıktı az daha ölüyordu