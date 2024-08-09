Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si siyah bikiniyle denize girdi üşüdü

Hayat Bilgisi'nin unutulmaz Barbie'si İpek Erdem, Bodrum'un masmavi sularında gençliğini yakaladığı bildirildi.

Gümüşlük'te objektiflere takılan ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle adeta bir denizyıldızı gibi parladı.

Sosyal medyayı sallayan görüntüleriyle herkesi şaşırtan Erdem için “Zaman durmuş mu?” Yorumları yapıldı.

Hayat Bilgisi'yle adını duyuran İpek Erdem, yeni projesinin heyecanıyla Bodrum tatiline ara verdi.

Gümüşlük'te objektiflere yakalanan oyuncunun fit vücudu ve enerjisi dikkat çekti. Siyah bikinisiyle denizin mavisine karışan Erdem, hayranlarını mest etti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu, "Romantik komedi filminde oynayacağım" açıklamasıyla da merak uyandırdı.

Objektiflere takılan oyuncunun doğal güzelliği ve enerjisi göz kamaştırdı.

Siyah bikinisiyle denizin tadını çıkaran Erdem, hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları kısa sürede viral olurken, oyuncunun yeni projesi için de heyecanlı bekleyiş başladı.

Ayrıca ünlü oyuncu için “Hala Barbie” yorumu da yapıldı.