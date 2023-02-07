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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

Van’ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya’dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.

Galeri Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:22
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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

Dün sabah Malatya’ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, akşam saat 20.00 sularında AFAD yetkililerinin koordinasyonunda Efruz Sitesinde çalışma başlattı.

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Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Şahin Ulutaş isimli kazazedeyi enkazdan sağ çıkartarak sağlık ekiplerine teslim eden Edremit ekibi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aynı enkazda Yasemin Karakurt isimli depremzedeyi de sağ çıkarttı.

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

İşte kurtarma çalışmalarından görüntüler...

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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Enkazdan çıkarılanlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

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