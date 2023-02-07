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Kahramanmaraş'ta anne ile kızı 34 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da bir binanın enkazından anne ile kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra kurtarıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:38
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Anne ile kızı enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta anne ile kızı 34 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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Depremde son rakam: 3 bin 549 vefat, 20 bin 534 yaralı...

Adıyaman'da anne ve kızı depremden yaklaşık 34 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

Adıyaman Valiliği arkasında bulunan 5 katlı Kanarya Apartmanı, depremde şiddetli sarsıntıyla yıkıldı.

Vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Nergis (53) ve kızı Meryem Gümüş'ün (17) yaşadığını fark etti.

Enkazda mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra AFAD, UMKE, jandarma özel harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ile kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada aynı binanın enkazında 6 aylık bir bebeğin cansız bedenine de ulaşıldı.(AA)

DEPREM SONRASI YÜREK SIZLATAN FOTOĞRAFLAR

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mmt
7.02.2023 16:18
inşallah yine müjde bekliyoruz  
 
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