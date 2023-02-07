7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da 30 saat sonra enkazdan 5 kişi sağ çıkarıldı

Hatay'da 30 saat sonra enkazdan 5 kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarından yaklaşık 30 saat sonra 5 kişi sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:15
Takip Et

30 saat sonra enkazdan 5 kişi sağ çıkarıldı

Hatay'da 30 saat sonra enkazdan 5 kişi sağ çıkarıldı
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, çöken binaların enkazlarında ses dinlemesi yaptı.

Odabaşı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki Zeytunlu Apartmanı'ndan ses geldiğini belirleyen Akşehir Arama Kurtarma ekipleri, yığınların altındaki 65 yaşındaki Hatice Özkan'a saat 10.00 civarında ulaştı.

Depremden yaklaşık 30 saat sonra enkaz altından kurtarılan Özkan hastaneye kaldırıldı.

Aynı saatlerde 4 kişiye daha ulaşıldı

Atatürk Bulvarı'ndaki çöken binalarda jandarma ekipleri ve korucuların da katıldığı çalışmalar kapsamında, aynı saatlerde iki enkazdan bir kadın ve erkek sağ olarak kurtarıldı.

Başka bir enkazdan da kollarından engelli Cemil Keser, saat 10.00 civarında enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Türk Telekom arama kurtarma ekipleri ise aynı saatlerde Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki 7 katlı Mahmut Karakaş Apartmanı'ndan 55 yaşındaki Ferit Güzeloğlu'na sağ olarak ulaştı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
2
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
3
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
4
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
5
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
6
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.