Hayatında her şey ters gidince bisikleti de ters sürmeye başladı

Bursa'da geçtiğimiz günlerde akan trafikte bisiklete ters bindiği görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Yusuf Güler, bisiklete ters binme sebebini anlattı. Güler, Nasrettin Hoca'dan ilham aldığını söyledi.

KAYNAK: İHA
Hayatında her şey ters gidince bisikleti de ters sürmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde bisikletine ters binerek trafiğe çıkan Yusuf Güler’in görüntüsü, birçok sosyal medya hesabında paylaşılmıştı. Hayatındaki birçok şeyin ters gittiğini söyleyen Güler, Türk mizah ustası Nasrettin Hoca’dan ilham alarak bisiklete ters bindiğini söyledi. Hayatında birçok şeyin ters gitmesine rağmen dünyaya pozitif bakan Güler, “Madem her işim ters gidiyor, bisikletim de ters gitsin” şeklinde konuştu.

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“EŞEĞE TERS BİNME HİKÂYESİ GÖZÜMDE CANLANDI”

Çocukluğunda Türk mizah ustası Nasrettin Hoca’nın eşeğe ters binme hikayesinden esinlenerek bisiklete ters binmeye başladığını söyleyen Güler, “Bisiklet sürmeyi 5 yaşında kuzenimin bisikletiyle öğrendim. 6 yaşımda da Nasrettin Hoca’nın eşeğe ters binme hikâyesi gözümün önünde canlandığı için acaba ben de ters sürebilir miyim diye düşündüm. 6 yaşımda da bisikleti ters sürmeyi öğrendim. İlham kaynağım Nasrettin Hoca oldu” şeklinde konuştu.

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“HAYATIMDA DA HER ŞEY TERS GİTTİ”

Bisikletini ters sürerek dikkat çekmek istediğini ifade eden Güler, “Hayata dair yaşamış olduğum olumsuzluklar, hayatımda her şeyin ters gitmesi, hiçbir işimin rast gitmemesi benim bu şekilde farkındalık hareketi başlatmama sebep oldu. Madem benim bisikleti ters sürebilme yeteneğim var, bundan sonra bisikleti ters süreceğim dedim. Madem her işim ters gidiyor, bisikletim de ters gitsin” şeklinde konuştu.

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