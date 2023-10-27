3 milyon 600 bin lira nerede? 600 daireli sitenin sakinleri isyan etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde 600 dairenin bulunduğu bir sitede, yıllardır dairelere şantiye elektriği sağlandı. Site yönetimi, yaklaşık 10 ay önce site sakinlerinden elektrik dağıtım şirketine verilmesi için her daireden 6 bin lira olmak üzere 600 daireden toplam 3 milyon 600 bin lira topladı. Ancak site yönetimi tarafından dağıtım şirketine güvence bedeli ödenmediğinden vatandaşlar elektrik sorunu yaşamaya başladı.

Kısa süreli şantiye elektriği kullanan site sakinleri normal tutarların üzerinde elektrik faturası ödediklerini söyledi. Kısa süre önce sitede yönetim değişirken, iki gün boyunca elektriğin gelmemesi üzerine site sakinleri duruma tepki gösterdi. Site sakinleri ile yeni yönetim yetkilisi arasında tartışma yaşanırken, vatandaşlar şikayetlerini anlattı.

'BU SABAH SUYU DA KESMEYE GELDİLER'

Konu ile ilgili konuşan site sakini Osman Çevik, "15 gün önce bize yönetim değişecek dediler. Yönetim değiştiğinde bu sıkıntılar oldu. Daha önce borçları vardı. BEDAŞ’a borçlar var, su borçları var deniliyor. Bu sabah suyu da kesmeye geldiler. İki gündür elektrik yok” diye konuştu.

Bir başka site sakini Murat Turhan ise, "Bu kriz belki de bir seneden fazladır sürüyor. İki günden beri elektriklerimiz gitmiş durumda. Benim bir buçuk yaşında çocuğum var. Çocuğuma süt kaynatamıyorum. Elektrik gittiği zaman ocak da gidiyor. Tuvalete bile gidemiyoruz. Burada tamamen hayat duruyor. Geçici sürelerle millete elektrik veriyorlar. En ufak bir sorunda elektrik kesiliyor. Millet acil bir durumda 17. kattan nasıl aşağı inecek ? Bundan bir yıl öncesinde ev sahiplerinden daire başı yaklaşık 6 bin TL aldılar. Bireysele geçeceğiz dendi. Bir buçuk seneden fazla oldu. Hala bireysele geçilecek. Burada 600 tane daire var. Bu toplanan paralar nerede? Burada şantiye elektriği olduğu için dışarıdaki elektrik faturasından daha fazla elektrik ücreti geliyor” dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Sitenin yeni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Sivri, "Geçmiş dönemde bu sitemizle alakalı eski yönetimin yapmış olduğu yanlışlıklar ve eksiklikler, farklı sözleşmelerde yapılan eksiklerden dolayı şu anda bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bu elektriğin kesilmesinin sebebi BEDAŞ’ın güvence bedeli adı altında bizden 1 milyon 700 küsur liralık bir meblağ istemesidir. Zaten geçmiş dönemde yaşanan borçlardan dolayı mağduriyet yaşanıyor. Bugün BEDAŞ’a gittik. Bu parayı ödeyemeyeceğimizi ve saatin müteahhit firma adına olduğu için kendi adımıza, yani site yönetimi adına verilmesini talep ettik. Ama 1 milyon 800 lirayı yatırdığımız yarın bu depozitonun bize geri dönüşü olmayacağı dolayısıyla kat maliklerinin mağdur olacağı için sıcak bakmadık. Sitemizin elektrik borcu bugün 1 lira yok ama elektriklerimiz kesilmiş. Sırf depozitodan dolayı bu insanlara bu yaşatılmamalıdır. Sitenin üzerine vermiş olsalar ödeyeceğimiz depozito 100 bin lirayı bulmuyor. Bugün bazı yetkililere ulaştık mağduriyetleri anlattık. Onların uygulaması farklıymış. Son iki ayın uygulamasını iki katla çarpmışlar. Burada şantiye elektriği var. İskan alınmadığı için şantiye elektriği devam ediyor bu çok suistimal edilmiş. Bizden para toplandı ama bireysel elektrik yok. Eski yönetimle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.