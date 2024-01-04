Hayatını kaybeden Ayla Algan'ın 1977 yılından muhteşem performansı. Fransızca başlayıp İngilizce bitirdiği şarkıyla 32 ülke arasında birinci olmuştu

Ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Algan’ın vefatı oyuncu ve şarkıcı cemiyetini derin bir yasa boğarken, Ayla Algan’ın hayatına dair görüntüler de ortaya çıkmaya başladı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEREK 32 ÜLKE YARIŞMASI ARASINDAN BİRİNCİ OLMUŞ

Yetenekli Oyunculuğuyla Tiyatro ve sinema alanında adından sıkça söz ettiren Algan’ın 1977 yılında Polonya'da düzenlenen Sopot Müzik Festivali'nde ülkemizi temsil ettiği ve 32 ülke arasından ülkemize birinciliği kazandırdığı ortaya çıktı.

ŞARKISINI İKİNCİ KERE OKUDU

Sopot Müzik Festivali'nde çıplak ayakları, bandanası ve renkli kıyafetleriyle Kızılderililere ithaf ettiği "L'aigle Noir" adlı şarkısını seslendiren Algan, bu performansıyla uluslararası bir yarışmada BIS (yeniden sahneye çağrılma) kuralını bozan ilk sanatçı ünvanını aldı. Dakikalarca alkışlayan seyircilerin yoğun ısrarı ve jürinin izin vermesi üstüne Ayla Algan şarkısını ikinci kere okudu.