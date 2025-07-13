Haydar Baş, 10 yıl önceki sözleri ile bugünü işaret etmiş!

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) kurucusu Genel Başkan'ı merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın 10 yıl önce yaptığı bir konuşma, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ın Meclis'e davetiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AKP, MHP ve DEM üçlüsü” açıklamasına kadar giden süreci bire bir anlatın nitelikte.

"MHP, AKP VE HADEP BİR OLUP TÜRKİYE'Yİ BÖLECEK"

Haydar Baş, sosyal medyada gündem olan 2015 yılında yaptığı konuşmada "MHP, AKP ve HADEP bir olup Türkiye'yi bölecek" demiş.

Baş, bugüne ışık tutan konuşmasında “Yapılacak olan iş, net. Amerika'nın kafası. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi… İşte onları beraber yapacak. Türkiye'yi bölmek senaryosu hayata geçtiğinde el atından üç parti; HADEP, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bir olup Türkiye'yi bölecekler. Cumhuriyet Halk Partisi de göstermelik muhalefet yapacak. Tiyatro bu. Ben işin hepsini biliyorum. Yani benim malumum. Ama millet; ecnebi kafasıyla hareket edenlere 'evet' dedi. Milli olan, dini olan insanların arkasına gitmedi. Ecnebilerin peşine gitti. Bakalım kim yanıldı. Bakalım kim batacak. Bakalım kim çıkacak. Bakalım kimin dediği doğru olacak. Göreceğiz. Ben hodri meydan diyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM SÜRECİ"NDE YAŞANANLAR

Prof. Dr. Baş'ın 2015 yılında yaptığı bu açıklama, MHP lideri Bahçeli'nin elebaşı Öcalan için "Gelsin Meclis'te konuşsun" çağrısıyla başlayan süreci akla getirdi. Bahçeli'nin bu çağrısın ittifak ortağı AKP de destek verdi.

Ardından DEM Parti'de de devreye girerek İmralı için heyet oluşturuldu. Bebek katili Öcalan ile yeni açılım süreci için görüşmeler başlarken İmralı ile 22 Ocak'ta ikinci, 27 Şubat'ta üçüncü görüşme yapıldı. Üçüncü görüşme sonrası İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, 31 Mart'ta siyasi partiler arasında dikkat çeken ziyaretler yapıldı. AKP 10 yıl sonra, MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. Terör örgütü PKK’nın, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladı ve 12 Mayıs'ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurdu. “Terörsüz Türkiye” sloganıyla yürütülen süreç, geçtiğimiz cuma günü Süleymaniye’de terör örgütü PKK’nın sözde silah bırakma tiyatrosundan bir gün yaptığı “tarihi” konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi işbirliği yapmakla suçladığı DEM Parti’yi Cumhur İttifakı’nın ortağı ilan etmesiyle devam etti.

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