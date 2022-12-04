﻿Hayrabolu Çitçi Malları Koruma Başkanlığı kır bekçisi alacak

Basın İlan'da yer alan ilana göre; Hayrabolu Çitçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde kır bekçisi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2022 olarak duyuruldu.
HAYRABOLU ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞI DUYURUSU
Bünyemiz Hayrabolu çiftçi malları koruma başkanlığımızda istihdam edilmek üzere kır bekçisi alımı yapılacaktır. Başvurular 07/12/2022 tarinde başlayıp 08/12/2022 tarihinde sona erecektir. Aranan şartlar En az lise mezunu olması b sınıfı ehliyete sahip olması ve ayrıca köy kanunlarının 71. Madde gereğince belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
Madde 71 – (Değişik: 12/5/1928 - 1256/1 md.) Korucuların yirmi iki yaşından küçük ve altmış yaşından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzlukları olmaması şarttır.
Başvuruda bulunacak adayların öz geçmişlerini sabıka kaydı ve kimlik fotokopilerini kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
B sınıfı ehliyete sahip olmak
Köy kanunlarının 71. Madde gereğince belirtilen şartları taşımak
22 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük olmamak
Bir cürüm ile cezalandırılmamış olmamak
İyi huylu tanınmış bulunmak
Herkesle kavga çıkarmamak
Sarhoşluk gibi huysuzlukları olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Öz geçmiş
Sabıka kaydı
Kimlik fotokopisi
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