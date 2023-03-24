Hayvanat bahçesinden kaçan zebra saatlerce sokaklarda dolaştı

Seul'deki hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, 2021 doğumlu "Sero" isimli zebranın hayvanat bahçesinden yerel saatle 14.50'de firar ettiği belirtildi.

Açıklamada, zebranın saatlerce şehirde dolaşmasının ardından dar bir sokağa girmesiyle yakalandığı kaydedildi.

Hayvanat bahçesindeki ahşap kafesi kırarak kaçtığı değerlendirilen zebranın, yakalanmasının ardından veterinerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Sosyal medyada zebranın trafikteki araçların arasında dolaştığı ve paniğe sebep olduğu görüntüler paylaşıldı.

Zebranın herhangi bir yaralanma ya da hasara sebep olmadığı ifade edildi. (AA)