Hayvanlardan insanlara bulaşan virüs ortaya çıktı. Tehlikeli belirtileri belli oldu. İlk ölüm gerçekleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Hayvanlardan insanlara bulaşan virüs ortaya çıktı. Tehlikeli belirtileri belli oldu. İlk ölüm gerçekleşti
Alaska'da yeni ve ölümcül bir virüs olarak alaskapox ismiyle ortaya çıktı. Hayvanlardan insanlara bulaşan bu virüsün belirtilileri belli oldu.

Alaska'da, Covid-19 salgınından sonra ortaya çıkan yeni bir virüs, hayvanlardan insanlara bulaşma tehlikesine neden oldu. Bu virüsün adı Alaskapox ve ilk kez bir insanın ölümüyle sonuçlandı.

Alaska Sağlık Bakanlığı, Kenai yarımadasında yaşayan bir yaşlı adamın, ocak ayında Alaskapox virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu, Alaska'da Alaskapox virüsüyle ilgili ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.

Alaskapox virüsü, çiçek, maymun çiçeği ve inek çiçeği virüsleriyle akraba olan bir DNA virüsü.

Bu virüs, küçük memelilerde yaygın olarak görülüyor ve insanlara temas yoluyla bulaşabiliyor.

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Virüs, ciltte yaralar, ateş, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.

Sağlık yetkilileri, Alaskapox virüsüne karşı halkı uyarıyor ve panik yapmamalarını istiyor.

Virüsün semptomlarını fark edenlerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtiyorlar.

Ayrıca, virüsün insandan insana bulaşma ihtimaline karşı, cilt lezyonları olan kişilerin bu bölgeleri kapalı tutmaları tavsiye ediliyor.

Alaskapox virüsünün yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor. Virüs hakkında daha fazla bilgi edinmek için sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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