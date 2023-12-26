Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi müfettişi sınavı

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuruya göre 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Açıklamada, vergi müfettiş yardımcılarının 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültesi mezunları arasında alınacak. 30'u ise mühendislik fakülteleri mezunları arasında seçilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınav başvuruların 12 Şubat-23 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği belli oldu.

Adayların başvuruları bakanlığın internet sitesinde elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, iktisadi idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olanlar için sınav tarihi ise test şeklinde 23 Mart 2024'te Ankara'da yapılacak.