İstanbul’da yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı
İstanbul Planlama Ajansı İstanbul’da yaşamanın maliyetinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78 oranda arttığını açıkladı. Asgari ücretlinin dilinde o şarkı: Bu şehir beni boğuyor

Asgari ücret, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 34’lük bir artış ile 11.402 TL olarak belirlenmişti. Ancak haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 60 oranda artış göstermişti.

Haliyle asgari ücrete yapılan zammın da bir anlamı kalmadı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın 2023 yılı Kasım ayı hesaplamalarına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti dört kişilik bir aile için aylık ortalama 47.493 TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 oranında bir artış olduğu belirtildi.

Endeksa verilerine göre İstanbul’da 2023’ün Kasım ayında kira fiyatları bir önceki seneye göre yüzde 75,7 artarken, 2019 yılının aynı ayının fiyatlarıyla karşılaştırıldığında bu artış yüzde 732,1’e ulaşıyor.

İstanbul’da ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katını geçiyor.

Sonuç olarak 4 kişilik bir ailenin asgari ücretle geçinmesi imkânsız olurken, açlık sınırının altında bile yaşamanın zorluğu gün gibi ortada.

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