Hazine yarın bir ihale düzenleyecek, kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak

Kaynak: AA
Hazine yarın bir ihale düzenleyecek, kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli bir tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli bir tahvil ihalesi düzenleyecek ve ayrıca 2 yıl vadeli kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir (91 gün) kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bunun yanı sıra, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ve 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı da yapılacak.

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