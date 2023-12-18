Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü anma töreninden nefes kesen anlar

Kaynak: AA
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü anma töreninden nefes kesen anlar
Mevlana'nın 750. Vuslat Yılında Konya'da coşkulu anma töreni: Sema Ayin-i Şerifi Gösterisi unutulmaz anlar yarattı!

Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yıl dönümü, Konya'da düzenlenen uluslararası anma törenleriyle anıldı.

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Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, geleneksel Sema Ayin-i Şerifi icra edildi. Törene katılanlar, Mevlana'nın öğretileri ve evrensel mesajları üzerine düşündüler, dualar ettiler.

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Sema Ayin-i Şerifi gösterisi ise katılımcılara manevi bir atmosfer yaşattı. Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yılında düzenlenen bu anma törenleri, onun felsefesini ve öğretilerini yaşatma çabasını bir kez daha vurguladı.

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