HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı

Atış'ın yanı sıra beraberindeki 12 kişinin de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındığı iddia edildi ve jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa Valiliği, 1-5 Nisan tarihleri arasında bazı gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirdiğini açıklamıştı.

Bu yasaklama kararının amacı, il sınırları içinde huzur, güvenlik, kişi dokunulmazlığı, kamu esenliği ve tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması olarak açıklanmıştı.

Yasaklama kararının kapsamı ise, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri, etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel tüm açık alan, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi etkinlikleri ve diğer illerden eylem ve etkinliklere destek amacıyla gelen şahıs ve araçların il sınırına girişlerini kapsamaktaydı.