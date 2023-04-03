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HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın HDP İl Eş Başkanı Ahmet Atış, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal mahallesinde gerçekleşen seçim bürosu açılışı sırasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 23:16
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HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı
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Atış'ın yanı sıra beraberindeki 12 kişinin de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındığı iddia edildi ve jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa Valiliği, 1-5 Nisan tarihleri arasında bazı gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirdiğini açıklamıştı.

Bu yasaklama kararının amacı, il sınırları içinde huzur, güvenlik, kişi dokunulmazlığı, kamu esenliği ve tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması olarak açıklanmıştı.

Yasaklama kararının kapsamı ise, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri, etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel tüm açık alan, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi etkinlikleri ve diğer illerden eylem ve etkinliklere destek amacıyla gelen şahıs ve araçların il sınırına girişlerini kapsamaktaydı.

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