HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur kararını açıkladı

HDP ve Yeşil Sol Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kararını açıkladı. Açıklamada “Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz” ifadeleri yer aldı.

HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur kararını açıkladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolün ardından dün olağanüstü toplanan HDP'de bugün MYK toplandı.

Toplantının ardından HDP'nin ikinci tur kararı açıklandı.

Buldan, "Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz. Kendi gücümüz ve milyonların değişim arzusu en büyük ilham kaynağımızdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Erdoğan ve ortakları tarafından yaratılan bugünkü ucube rejim, yaşanan toplumsal sıkıntıların da temel sebebidir. 28 Mayıs seçimlerinde oylanacak olan da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim ve refah talebi güçlü bir şekilde sahiplenilmiş ve bu talep sandığa da yansımıştır.

Bugünkü sistem karşısında birleşen milyonlarca oy, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refah talebi içindir. Hedef: ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir.

Bir kez daha belirtmeliyiz ki Erdoğan rejiminin bu beklentileri ve talepleri karşılayamayacağı açıktır. Gelecekte de bu taleplerin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel yine Erdoğan ve bu rejimin ta kendisi olacaktır.

Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir.

28 Mayıs’ta milyonlarla birlikte başarabileceğimize, tarihin akışını hep birlikte demokratik değişim yönünde çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz.

Bizler inanıyoruz, sizler de inanın.

Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz. Kendi gücümüz ve milyonların değişim arzusu en büyük ilham kaynağımızdır."

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma Yazarlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir Dünya
Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir
Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni Magazin
Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni
Kava Biberi nedir yararları nelerdir Şifalı Bitkiler
Kava Biberi nedir yararları nelerdir
Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz Spor
Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz
2. Bitlis Kitap Fuarı 5 Haziran’da başlıyor Kültür Sanat
2. Bitlis Kitap Fuarı 5 Haziran’da başlıyor
Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı Güncel
Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı