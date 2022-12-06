HDP'den BBP'ye geçti: Trabzonlu isim HDP'den milletvekili adayı olmuştu

Trabzon Federasyonu eski Başkanı ve Sürmene Derneği Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Dulkadiroğlu’nun HDP’den BBP’ye geçtiği ortaya çıktı. Dulkadiroğlu’nun 2015’teki genel seçimde HDP’den İstanbul 2. Bölge Milletvekilliği için aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Dulkadiroğlu, HDP’den aday adayı olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada HDP’nin ‘Türkiye partisi’ olacağına inandığını savunarak şunları söyledi:

"Yıllarca Türk ve Kürt halklarının kardeşliğini tesis etmek için mücadele verdim. HDP’nin bu ülkenin partisi olduğuna inanıyorum. Bu nedenle İstanbul 2.bölgeden aday adayı oluyorum. Ben insanım diyen, vicdanı olan herkesin akan kardeş kanının durması için mücadele etmesi gerektiğini savunuyorum. HDP’nin 7 Haziran seçimlerinde büyük zaferle çıkacağı düşüncesiyle herkesi HDP'ye sahip çıkmaya davet ediyorum"

Dulkadiroğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı HDP’li Osman Baydemir ile birlikte fidan dikmişti.





SONRASINDA BBP’YE GEÇTİ

HDP’den milletvekili olamayan Dulkadiroğlu’nun siyaset yaşamına çok farklı bir yerde devam etmesi dikkat çekti. Trabzonlu dernek başkanı ve siyasetçi sonrasında ise BBP’ye geçti. Dulkadiroğlu, İletişim, Medya ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Danışmanı olarak görev yapıyor. Dr. Hakan Dulkadiroğlu’nun adı, BBP’nin Taksim’de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili kıname metninde iletişim kısmında görülüyor.