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  • İlk buluşmanın tepkileri dinmemişken AKP'den HDP'ye ikinci ziyaret

İlk buluşmanın tepkileri dinmemişken AKP'den HDP'ye ikinci ziyaret

Özlem Zengin, özel bir televizyon kanalında siyasetin gündemindeki konularla 2023 genel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengin, AKP'nin HDP'ye ikinci bir ziyaret yapmayı planladığını da açıkladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 19:15
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Özlem Zengin açıkladı. AKPden HDPye bir ziyaret daha yolda

İlk buluşmanın tepkileri dinmemişken AKP'den HDP'ye ikinci ziyaret
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AKP'nin türban serbestisini anayasal güvenceye alan teklifine ilişkin muhalefet partileriyle bir görüşme daha yapmayı düşündüklerini belirten Zengin, bu kapsamda HDP'ye de yeniden gideceklerini bildirerek "Genel Kurul'da HDP'yle Meclis'in işleyişi anlamında yapmamız gereken bütün diyalogları yerine getiriyoruz. Meclis'te HDP'nin başkanvekili var.

Buradaki ilişki zeminlerini doğru yerine oturtmak lazım. Hiç ilişki kurmamak değil, hangi zeminde hangi saikle nasıl iletişim kurduğunuz çok önemli. Bunları zaten Meclis'te yapıyoruz" diye konuştu. 

Zengin sözlerine şöyle devam etti:

"Ben, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin 'Yasaklayalım' dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400'ün üzerinde bir reyle geçerse doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum."

SEÇİM TARİHİNE DAİR AÇIKLAMA YAPTI

AKP'li Özlem Zengin, "Seçimler ne zaman yapılacak" sorusuna yanıt olarak ise "Seçim nisandan sonra olacak. Mayısta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" ifadelerini kullandı. 

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Misafir
16.12.2022 19:40
Ne oldu? Niye görüşüyorsunuz?  
 
Yok Canim
16.12.2022 19:36
Yuce Allah muhabettinizi kat kat arttirsin ayol!  
 
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