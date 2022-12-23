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HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de

Teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra yurt dışına kaçarken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 00:54
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HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de

HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de
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Meclis Genel Kurulu kararını verdi. Tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in vekilliği sona erdi.

TRT Haber’in aktardığına göre; Meclis Genel Kurulu, Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını ele aldı.

Görüşmelerin ardından iç tüzük gereği 24 saatlik karar verme süreci başladı.
Sürenin bitiminde yapılan oylamada, HDP'li Semra Güzel'in vekilliği, 330 milletvekilinin kabul oyuyla düşürüldü.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Güzel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşürülmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP ve MHP'nin dışında 24 İYİ Parti milletvekili de Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullandı. Oylamaya katılan 14 CHP milletvekili ve HDP ret oyu verdi.

SEMRA GÜZEL'İN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklu bulunan Güzel hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesi ile HDP'nin sandalye sayısı da 56'ya inmiş oldu.

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