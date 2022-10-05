﻿Hedef: Büyük Türkiye!

Önce Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Yeni anayasa" konusuna vurgu yaptı. Bu açıklamaların yapıldığı saatlerde, birçok olay oldu.

TÜİK enflasyonu açıkladı, ama kimse doğru açıkladığına inanmıyor.

Meclis'in ilk yasama çalışmasını, daha önce ertelenen "Sosyal Medya" ile ilgili yapacağı belirtiliyor.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeraltı treni (metro) açılışına çağrılmadı. Üstelik metronun harcamalarında önemli katkısı var.

RTÜK'te süresi dolan iktidar milletvekilinin yerine, bu sefer İYİ Parti'den birinin seçilmesi gerektiği hâlde henüz boşalan üyelik için Meclis'e yazı gönderilmedi.

Mersin'deki PKK saldırısı, önce CHP ile ilişkilendirildi, sonra Amerikalıların tertibi denildi. Derken teröristin kimliği tartışıldı. Meğer "CHP'nin gazetecisi" denilen terörist açıklanan kişi değilmiş.

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Meclis'e tezkere gönderildiği haberi geldi.

Ve iktidar cenahı, "yeni anayasa teklifi yaptık, çağrımıza kimse cevap vermedi" dedi.

Düşünebiliyor musunuz, hiçbir hukuk, kanun, kural tanımayan ve her gelişmeyi, bizden-sizden diye ayıran bir iktidarla "yeni anayasa" yapılacakmış da, kimse gelmemiş.

Ne olacak yeni anayasa yapılıp da?

Eskisinin pek çok maddesini kendileri değiştirdi. Sonra kendi değiştirdikleri maddelere uymadılar. Buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi, kendi yaptığına kendi itiraz eden o değilmiş de başkasıymış gibi, "yeni anayasa yapalım dedik de kimse gelmedi" diye şikâyet ediyor. Bu durumda ne demem gerekir?

Değerli okuyucularım.

Bu zihniyet, bu insan kalitesi devam ettiği müddetçe; ne tür kanun, hangi kalitede anayasa, ne çeşit rejim getirirseniz getirin hiçbir şey değişmez.

Size anlık ve günlük gelişmelerden sıcağı sıcağına örnek vereyim.

O da dünkü gazetelerden birinin manşeti. İktidar yanlısı, dinî kimlikli bir gazete. Manşet haberin üst başlığı aynen şöyle: "PKK'nın yeni taktiği: Gri eylem." İri puntolarla verilen manşet ise şu: "Terör cephesinin oyunu bozuldu."

Bu haberi merak edip, devamını okuduğunuzda, acaba "Terör cephesi" kim, dediğinizde, size bu cephenin CHP-PKK-HDP olduğunu söylüyor. HDP-PKK bağını kurmak kolay. Onu anlarız, lakin Türkiye'nin ana muhalefet partisinin Türkiye'nin düşmanı, aynı zamanda terörün odağı, aynı zamanda ülkeye karşı tuzak kuran bir yapı olduğunu söylemek; haberciliğin de, siyasi taraftarlığın da, basın ahlakının ve dinî ahlakın da dibe vurduğunun apaçık net bir göstergesidir.

Tam bir niyet okuma haberi.

İnsanların ne yapacağını önceden bilip söylüyor.

Burada bir gelişmeye daha dikkatinizi çekerim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Meclis'e tezkere gittiği haberinin duyulduğunun ertesi günü yayınlanan bu haber, bir kamuoyu hazırlama haberi değilse, en hafifinden iftiradır.

Anayasa Mahkemesi, henüz, HDP-PKK arasında illiyet bağı kuramamışken, sen tutuyor, CHP'yi terörün odağı olarak okuyucuna aktarıyorsun. İlliyetti de kuruyor, fetvasını da veriyorsun.

Hani din?

Hani İslam'ın mübarek yüzü?

"Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" diyordu ya Akif.

Bu insan kalitesiyle mi?

Hiç sanmam.

Bir de "yeni anayasa yapalım dedik de, kimse cevap vermedi" diyorlar.

Aklımızla da, irfanımızla da, imanımızla da dalga geçmeyin kardeşim. Hepsini bütün kötülerden kurtarmadıkça, Büyük Türkiye kurulamaz.

Unutmayın.

Akıl, irfan ve iman.

Hedef: Büyük Türkiye!