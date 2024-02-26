Hekim göçü durdurulamıyor. Türkiye'yi terk eden doktor sayısı 8 yılda 20'den 2 bine yükseldi

Türkiye için doktor göçü alarm veriyor. “Giderlerse gitsinler” sözleriyle tartışma yaratan doktorların göçü her geçen gün artıyor.

BİR YILDA BİN 398'E ULAŞTI

Hekimlerin yurt dışına göçü sürerken kamudaki toplam hekim sayısında azalma yaşandı. Toplam hekim sayısındaki kaybın bir yılda bin 398’e ulaştığı belirtildi. Muhalefet ise yaşanan tablodan iktidarın hekimlere yönelik tavrını sorumlu tutuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Giderlerse gitsinler’ dediği hekimlerin yurt dışına göçü sürerken kamudaki toplam hekim sayısında azalma yaşandı.

İYİ HAL BELGESİ ALAN HEKİM SAYISI 3 BİNİ GEÇEBİLİR

Toplam hekim sayısındaki kaybın bir yılda bin 398’e ulaştığı belirtildi. Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yurtdışına göç etmek için 2016’da ‘iyi hal belgesi’ alan hekim sayısı yalnızca 20’ydi. Bu sayının geçen yıl 3 bini geçmesi, tabloyu özetliyor.

'HEM HEKİM HEM DE YURTTAŞ MAĞDUR'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, “İktidarın hekimlere yönelik ‘giderlerse gitsinler’ şeklindeki bakış açısı, hem hekimleri hem de yurttaşı mağdur etti” dedi. CHP’li Emir, Sağlık Bakanlığı’nın bu yıla yönelik hedeflerini değerlendirirken geçen yılki hedeflerin büyük çoğunluğunun tutturulamadığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’na bu yıl için 11 trilyonluk merkezi yönetim bütçesinin yalnızca yüzde 6.6’sının (732 milyar TL) ayrıldığını anımsatan CHP’li Vekil, hekim sayısında ciddi bir azalma olduğuna da işaret etti. Emir, “Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen uzman tabip sayısı bir yılda yaklaşık 5 bin 497 artmış ama hekim sayısında azalış 6 bin 895. Bu durumda hekim kaybı bir yılda bin 398’e ulaşmış durumda. Hekim sayısında çok daha fazla yaşanan kayıp nedeniyle kamudaki toplam hekim sayısında azalma söz konusu” ifadelerini kullandı.