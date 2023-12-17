Fahrettin Koca'dan yaptığı hareket için açıklama. Doktorların büyük tepkisini çekmişti

Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çalışmak için yurtdışına giden doktorlar için yaptığı 'para' işareti doktorların büyük tepkisini çekmişti. Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Özür dilememi gerektirecek bir durum yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Koca, yaptığı yanlıştan özür dilemekten çekinen birisi olmadığını, bunu da herkesin gayet iyi bildiğini söyledi.

KOCA'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Koca, bir milletvekilinin, kendisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "doktorların yurt dışına gitme sebebinin para olduğunu parmak hareketiyle anlattığı, bunun da doktorlara saygısızlık olduğu" yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.

"HEKİMLER KATAR, DUBAİ VE KUVEYT'E GİDİYOR"

Hareketinden dolayı özür dilemesini gerektiren bir durumun olmadığını ancak meslektaşlarına bir açıklama yapması gerektiğini belirten Koca, "Benim oradaki kastım, yaşanan göçün gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle değil... En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor musunuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyurun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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