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Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Ankara'ya getirilen 13 bin 526 depremzedeye sağlık hizmeti verildi. Hekimler Hekimler sadece Ankara'da bin 120 ameliyat yaptı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:29
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Hekimler sadece Ankara'da bin 120 ameliyat yaptı

Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
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Depremzedelerden 11 bin 762'si taburcu edilirken, 1199'unun çeşitli servislerde, 470'inin yoğun bakımda ve 95'nin acil servis bünyesinde tedavisi sürüyor. Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgelerinden gelecek yaralılar için tüm hastanelerde gerekli tedbirler alınırken, ameliyathane, yoğun bakımlar ve servislerde hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce deprem bölgelerine 1949 personel ve 50'si ambulans, 10'u UMKE, 9'u diğer olmak üzere 69 araç görevlendirildi.
Ankara Valiliği ve AFAD ile koordineli olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan 25 tır ilaç ve tıbbi malzeme ile lojistik destek ürünleri de deprem bölgelerine gönderildi.

BİN 120 DEPREMZEDE AMELİYAT EDİLDİ

Başkentteki sağlık kurumlarında toplam 13 bin 526 depremzedeye sağlık hizmeti verildi. 11 bin 762 depremzedenin tedavisi tamamlanarak taburcu edilirken, 1199'unun çeşitli servislerde, 470'inin yoğun bakımda ve 95'nin acil servis bünyesinde tedavileri sürüyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 3 bin 64, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ise 1225 depremzedeye sağlık hizmeti verildi. Bu iki şehir hastanesinin yoğun bakımlarında 335, servislerinde ise 789 yaralının tedavileri devam ediyor.
Uçak ambulans ile Ankara'ya getirilen yaralıların yüzde 82'si Ankara Etlik ve Ankara Bilkent Şehir hastanelerinde tedavi altına alındı. Bu süreçte, 798'i şehir hastanelerinde olmak üzere toplam 1120 depremzede ameliyat edildi.

GÜNLÜK ORTALAMA 10 BİN ÇAĞRI GELDİ

Depremzedelere yönelik sağlık hizmetinin yanı sıra doğru ve hızlı bilgi akışı için de çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Bu kapsamda, depremin ikinci günü "0 312 552 28 80" numaralı Ankara Sağlık İletişim Merkezi kuruldu. Merkez sayesinde, deprem bölgelerinden Ankara'ya sevk edilen yaralı depremzedelerin yakınlarının bilgi alabilmeleri sağlandı. 150 personelin görev aldığı iletişim merkezine günlük ortalama 10 bin çağrı geldi.

Çubuk ve Mamak'ta 500 ve üzerinde depremzedenin misafir edildiği yerlerde, ayakta teşhis ve tedavinin yapıldığı birinci basamak sağlık hizmeti verilen merkezler oluşturuldu. Merkezlerde, muayene, teşhis ve tedavi, gebelerin takibi, bebek ve çocuklara yönelik aşı uygulamaları, enjeksiyon, pansuman gibi tıbbi müdahaleleri kapsayan birinci basamak acil tıbbi hizmet ile psikososyal destek verilmeye başlandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtların yanı sıra çeşitli misafirhaneler ile otellere yerleştirilen depremzedelere yönelik "Mobil Sağlık Hizmeti" başlatıldı. Bu kapsamda 500'den az kişinin bulunduğu misafirhane ve otellerdeki depremzedelere hizmet vermek üzere her ilçede oluşturulan mobil sağlık ekibinde birer hekim ve hemşire görev aldı. Depremzedeleri yerleştirildikleri yerlerde ziyaret eden sağlık görevlileri, bu kişilere reçete yazarken, gereklilik halinde sağlık kuruluşuna sevkini yaptı.

AA

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