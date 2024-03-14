Helal olsun Icardi. Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti

Selahattin Ekrekli
Helal olsun Icardi. Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Diyarbakır'da çocukların resminin önünde çektirdiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı, alkış aldı.

Attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin gönlünü kazandı.

Eğil Belediyesi, ilçedeki çocukların talebi üzerine, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir sokağın duvarlarına Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro Icardi’nin resimlerini çizdirdi.

Hayranlarının resimlerin önünde çektikleri fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de çocukların resminin önünde çektirdiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından "Her çocukta nesillerimizin tarihine eklenecek yeni bir bölüm vardır. Küçük aslanlar büyür" notuyla paylaştı.

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