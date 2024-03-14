Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozunu Turgay Beşyıldız açıkladı

Trabzonspor'un son oynadığı Karagümrük karşılaşmasında 1 gol atan ve 2 de asist yapan Trezeguet, Süper Lig'in 30. Haftasında Papara Park'da önümüzdeki pazar günü saat 20:30'da oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de, teknik ekibinin hücumdaki en önemli silahlarından biri olacak.

Bordo mavililerin dünkü idmanında, asıl adı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan olan Trezeguet ile 61 yaşındaki teknik adam Abdullah Avcı özel bir görüşme yaptı.

Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasının ardından 10 numarayı alıp sırtına geçiren Trezeguet, bu formayla Süper Lig’de çıktığı son 5 maçın 4'ünde gol atmayı başarması, 10 numaralı formanın kendisine uğurlu geldiğini de ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, Kafrü’ş Şeyh doğumlu, Mısırlı kanadın gol attığı maçlarda hanesine 19 puan yazdırırken, 1.80 boyunda 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Fenerbahçe maçında gol atacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır A Milli Takım formasını tam 70 kez giyen ve 16 gol atan Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süre formasını giyemediği Trabzonspor’da, bu maç eksikliğine rağmen şu ana kadar, bu sezon 8 gole imza attı.

Sakatlanan Paul Onuachu’nun bordo-mavi formayla attığı 9 golün ardından, en fazla gol atan oyuncu pozisyonunda olan Trezeguet’in, Fenerbahçe maçında Onuachu’yu yakalaması bekleniyor.

Öte yandan, bu maçın biletlerine olan ilgi devam ederken, bu haber sayfamıza girene kadar satılan toplam kombine ve bilet sayısının 34.080 olduğu, kalan 4.360 biletinde satışının devam ettiği belirtildi.

Misafir tribününe deplasman seyircisi alınmayacak; kararının açıklanmasından sonra, biletlerin tükenmesi halinde, bu tribüne ait 2.061 koltuğunda satışa çıkartılacağı öğrenildi.