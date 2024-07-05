Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki

Ay yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Merih Demiral'ın golleriyle Avusturya'yı 2-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu galibiyet, tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanırken, Arda Güler'in yaptığı hareket olay oldu.
''DİĞER ARKADAŞLARA AYIP OLUR''
Milli futbolcular, Avusturya zaferini Almanya'daki taraftarlar ile birlikte kutladı.
Arda'nın yanındaki taraftarlar, bir anda 'Arda Güler' şeklinde tezahürata başladı.
Sesleri duyan Arda taraftara dönerek, 'Yapma, yapma. Diğer arkadaşlara ayıp olur' diyerek tezahürat yapılmamasını istedi.
Arda Güler'in bu örnek davranışı sosyal medyada takdir edilirken, video viral oldu.
KRİTİK MAÇ YARIN
A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Milliler Hollanda'yı elemesi durumunda yarı finalde İngiltere-İsviçre maçının galibi ile oynayacak.