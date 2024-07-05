Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki

A Milli Takımımız'ın yıldızı Arda Güler, kendisine yapılan tezahüratları 'Diğer arkadaşlara ayıp olur' diyerek tezahürat yapılmamasını istedi ve takdir edilesi bir harekete imza attı.