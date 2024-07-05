Özgür Karababa yuvada kaldı

Kaynak: AA
Özgür Karababa yuvada kaldı

Altekma, orta oyuncu Özgür Karababa'yı tekrar kiraladı.

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, 21 yaşındaki orta oyuncu Özgür Karababa'yı bir yıl daha Ziraat Bankkart'tan kiralık olarak kadrosunda tuttu.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon şampiyonlukta önemli katkısı olan Özgür Karababa'nın bir sezon daha takımda yer alacağını belirtti.

Genç oyuncunun daha önce Milas Belediyespor ve Ziraat Bankkart'ta forma giydiğini hatırlatan Tendik, "Özgür, karakteriyle, çalışma disiplini ve performansıyla yeni sezon kadromuzda yer almayı fazlasıyla hak etti. Özgür'e sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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