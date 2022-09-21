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Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:19
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Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  

Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.00 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Rus vatandaşı iki personelin cansız bedenlerine ulaşmak için enkazda çalışma başlatıldı. Vinçlerin desteğiyle yürütülen çalışmalarda önce bir personelin, kısa bir süre sonra ise diğer personelin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerinden alınan cenazeler, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği bölgedeki çalışmalar, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

                                          

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