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  • Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü. Marmaris'teki yangına müdahaleye gidiyordu

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü. Marmaris'teki yangına müdahaleye gidiyordu

Marmaris'teki yangına müdahaleye giden bir helikopter düştü. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kazada uçaktaki 7 personelden 2'sinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:32
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Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü. Marmaris'teki yangına müdahaleye gidiyordu

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü. Marmaris'teki yangına müdahaleye gidiyordu
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İHA/AA

Kastamonu'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden Rusya'ya ait yangın söndürme helikopteri Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü.

İlk belirlemelere göre ajanslar 2 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin de yaralandığı bilgisini geçmiş, hayatını kaybeden 2 personelin Rus vatandaşı olduğu bildirilmişti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise uçaktaki 7 personelden 2'sinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

 

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Sonmez
21.09.2022 17:52
Allah'tan ölenlere rahmet hastalarımıza acil şifa dileriz. İlk baktığım helikopterin kime ait olduğu. Bizimkiler olsaydı o zaman daha büyük bir sıkıntı olacaktı.  
 
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