Hem ABB hem de Valilikten uyarı üstüne uyarı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın yolda kalırsınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hem ABB hem de Valilikten uyarı üstüne uyarı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın yolda kalırsınız

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Valiliği, öğleden sonra başlayacak olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış için Ankara sakinlerini uyardı.

Saat ile 12.00’den 21.00’e kadar beklenen yağışın sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ani rüzgar ve fırtına gibi olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar.

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ABB ve Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı vatandaşların hazırlıklı olmalarını öneriyor.

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METEOROLOJİDE ANKARA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan son bilgilere göre, başkent Ankara genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Vatandaşların, olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı gibi olumsuz hava olaylarına karşı tedbirli olmaları ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına riskine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılar yapılmaktadır. Halkın can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.

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