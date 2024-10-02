Erzincan'da hem öğreniyor hem üretiyor hem de kazanıyorlar

Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler, hem çiftçilik mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Haftanın 5 günü uygulama alanlarında ürettikleri organik sebzeler, mahalle sakinlerine uygun fiyata satılıyor.

Erzincan Valiliği'nin desteğiyle oluşturulan seralar ve tarlada sebze fidesi üretimi, 2020 yılında başladı. Tarım Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulan serada, ilk yıl 30 bin sebze fidesi üretildi. 2021 yılında pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken, üretim faaliyetleri öğretmenler tarafından sürdürüldü ve kapasite 60 bin fideye çıkarıldı. 2022 yılında 90 bin, 2023 yılında 95 bin, bu yıl ise 110 bin fide üretildi. Serada toplam 35 farklı türde fide üretiliyor. Tarlada ise ilk hasat yapıldı ve öğrenciler kendi yetiştirdikleri domates ve biberleri topladı.

Üretimde ata tohumları kullanılmaya özen gösterilirken, ticari üretim yapmak isteyenler için yüksek verimli hibrit türler de üretiliyor. Ata tohumları, hastalıklara dayanıklı ve piyasa fiyatlarına göre en az yüzde 30 daha ucuz olduğu için vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Sınıf öğrencisi Tuba Bakartepe, teorik bilgileri serada uygulayabildiklerini ve organik gübreyle yetiştirdikleri fideleri halka sunduklarını belirtti. Okul Müdürü Mustafa Karadaş, üretilen fidelerin sosyal projeler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz verildiğini ve bu ailelerin üretim yaparak geçimlerine katkı sağladığını söyledi. Tarım Alanı öğretmeni Sibel Muşlu ise öğrencilerin yaz stajlarını bu tarlada gerçekleştirdiğini ve bitki bakım işlemlerini uygulamalı olarak öğrendiklerini ifade etti.