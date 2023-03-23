23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte hemen acıkmak istemeyene önerilen meyve

Uzmanlar daha az acıkmanın yolunu çözdü. Öğle yemeğinde yenecek yarım bir avokadonun insanı yüzde 40 oranında daha tok tuttuğu ve yemekten sonraki saatlerde abur-cubur ihtiyacını kestiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 07:35
Takip Et

Hemen acıkmak istemeyene önerilen meyve

İşte hemen acıkmak istemeyene önerilen meyve
+
Aa
-

26 kilolu fakat sağlıklı kişi üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 40’ı ilerleyen üç saat içinde yemek ihtiyacı hissetmezken yüzde 28’i ise 5 saatlik bir dilimde tok kaldı.

AVOKADO BAĞIRSAKLARA İYİ GELİR

Avokado, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan lif bakımından zengindir. Doğal lifli yiyecekler yemek kabızlığı önlemeye, sindirim sistemi sağlığını korumaya ve kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Avokado, yüksek oranda yağ içermektedir. Bu yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardır, bu da araştırmaların kalp hastalığına karşı korunmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda mükemmel bir potasyum, folat ve lif kaynağıdır ve bunların tümü kalp ve kalp-damar sistemine yarar sağlamaktadır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Avokado tarafından sağlanan yağlar oleik asit (hayvansal ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan bir yağ asidi) ve linoleik asit (omega-6 yağ asidi) içermektedir. Doymamış yağlar kolesterolü yönetmeye yardımcı olmak için dengeli bir diyetin parçası olarak önerilmektedir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Avokado, yukarıda belirtilen faydalarının yanı sıra, zengin bir koruyucu E vitamini kaynağı ve ayrıca gözleri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğu düşünülen lutein ve zeaksantin gibi karotenlerdir .

İŞTAHI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Avokadonun kalori içeriği diğer meyve ve sebzelerden daha fazladır fakat avokadonun yağ ve lif içeriği iştah düzenlemeye yardımcı olarak tokluk hissine yol açmaktadır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
2
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
6
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
7
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.