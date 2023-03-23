İşte hemen acıkmak istemeyene önerilen meyve

26 kilolu fakat sağlıklı kişi üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 40’ı ilerleyen üç saat içinde yemek ihtiyacı hissetmezken yüzde 28’i ise 5 saatlik bir dilimde tok kaldı.

AVOKADO BAĞIRSAKLARA İYİ GELİR

Avokado, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan lif bakımından zengindir. Doğal lifli yiyecekler yemek kabızlığı önlemeye, sindirim sistemi sağlığını korumaya ve kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Avokado, yüksek oranda yağ içermektedir. Bu yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardır, bu da araştırmaların kalp hastalığına karşı korunmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda mükemmel bir potasyum, folat ve lif kaynağıdır ve bunların tümü kalp ve kalp-damar sistemine yarar sağlamaktadır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Avokado tarafından sağlanan yağlar oleik asit (hayvansal ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan bir yağ asidi) ve linoleik asit (omega-6 yağ asidi) içermektedir. Doymamış yağlar kolesterolü yönetmeye yardımcı olmak için dengeli bir diyetin parçası olarak önerilmektedir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Avokado, yukarıda belirtilen faydalarının yanı sıra, zengin bir koruyucu E vitamini kaynağı ve ayrıca gözleri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğu düşünülen lutein ve zeaksantin gibi karotenlerdir .

İŞTAHI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Avokadonun kalori içeriği diğer meyve ve sebzelerden daha fazladır fakat avokadonun yağ ve lif içeriği iştah düzenlemeye yardımcı olarak tokluk hissine yol açmaktadır.