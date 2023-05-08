Henry Kissenger, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda umutlu olduğunu açıkladı

ABD'li ünlü diplomat Henry Kissenger, Çin'in son dönem açıklamalarıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söyledi.

Henry Kissenger, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda umutlu olduğunu açıkladı

Editör: Serkan Talan

ABD'de Dışişleri Bakanlığı yapmış ünlü diplomat Henry Kissenger, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu.

CBS News'te yayınlanan röportajda Kissenger, Çin'in son dönemde aktif rol almasının Rusya ile Ukrayna arasında yeniden müzakerelere başlanabileceğini söyledi.

Kissenger, ''Ukrayna'daki mevcut krizin bir dönüm noktasına yaklaştığına inanıyorum. Çin müzakereye girdiğine göre, sanırım yıl sonuna kadar bir sonuca varacak. Müzakere süreçlerinden ve hatta fiili müzakerelerden bahsedeceğiz'' dedi.

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