Hentbolda Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi

Hentbolda, 2023-2024 sezonu Türkiye Kupası birinci tur eşleşmeleri belli oldu.

KAYNAK: AA
Hentbolda Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine kadın ve erkeklerde 6 takım katıldı.

Buna göre çift maç eleme usulü oynanacak Türkiye Kupası erkeklerde ilk tur maçları kasım ayında, kadınlarda ise aralık ayında yapılacak.

İlk tur eşleşmeler ve maçların oynanacağı tarihler şöyle:

Kadınlar:

Bursa Büyükşehir Belediyesi- Görele Belediyesi

Yenimahalle Belediyesi - Anadolu Üniversitesi

Aksaray Belediyesi - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.

Türkiye Kupası 1. tur maçları:

1. Maç 21-22 Aralık

2. Maç 28-29 Aralık

Erkekler:

Nilüfer Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediye - Bahçelievler Belediyesi

Köyceğiz Belediyesi - Rize Belediyesi

Türkiye Kupası 1. tur maçları:

1. Maç 14-15 Kasım

2. Maç 20-21 Kasım

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