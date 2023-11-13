İki metrelik İzlandalı hentbol yıldızı sahada rakibini bir anda öptü

VfL Gummersbach - MT Melsungen hentbol maçında yıldız oyuncu Arnarsson yere düşen rakibini önce kaldırdı sonra da yanağından öptü.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
İki metrelik İzlandalı hentbol yıldızı sahada rakibini bir anda öptü

Almanya’da Bundesliga’da sosyal medyada gündem olan bir olay yaşandı. VfL Gummersbach MT Melsungen, 37-31 yendiği maçta bir pozisyon sonrası ortalık karıştı.

51. dakikada Gummersbachlı Pregel’in, hücumda Arnarsson'a düşürmesiyle kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Burnunu tutan Hens rakip takım oyuncusuna "Suratıma üçüncü ya da dördüncü kez darbe geliyor" diyerek isyan etti.

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İki metrelik İzlandalı Arnarsson rakibinin ayağa kalkmasına yardım ederken pozisyon için özür diledi.

Rakibini öpen Arnarsson’un görüntüsü sosyal medyada uzun süre gündemden düşmedi.

Gummersbachlı Pregel, Dyn'deki zaferden sonra, “Kesinlikle kolay olmadı. Gerçekten zorlu bir maçtı. Bunu gerçekten iliklerime kadar hissediyorum. Her şey yolunda, böyle fiziksel oyunları seviyorum. İçerisinde çok fazla duygu vardı." açıklamasında bulundu.

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