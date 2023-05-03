Hentbolun kraliçesinden kırılması zor rekor

Kadınlar Hentbol Süper Liginin gol kraliçesi Perihan Topaloğlu Acar geçilmesi zor bir rekora imza attı.

Hentbolun kraliçesinden kırılması zor rekor

Bu sezon 172 gole ulaşan oyuncu son üç senenin en skorer ismi olmayı başardı. Perihan Topaloğlu Acar, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son üç sezon gol kraliçesi olmayı başardı.

Görele Belediyespor Kadın Hentbol takımı oyuncusu Topaloğlu Acar, bu sezon 172 gol ile zirveyi yine kaptırmadı.

Sol oyun kurucu, gol kraliçeliğine yine Görele Belediyespor'da ulaştığı için gururlu olduğunu söyledi.

Perihan Topaloğlu Acar Ligde 2020-2021 sezonunu 218, 2021-2022 sezonunu ise 243 golle zirvede tamamlamıştı.

Bu sezon 172 gol atan oyuncu aynı zamanda "Ligin En Değerli" oyuncusu seçildi.

Ligi, 12 puanla 8'inci sırada tamamlayan Görele Belediyespor, play-off etabı ilk turunda Kastamonu Belediyespor'a elenmişti. (AA)

Öne Çıkanlar
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Elon Musk Twitter’da öne çıkmanın sırrını açıkladı. Kullanıcıların cevabını aradığı soruydu Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk Twitter’da öne çıkmanın sırrını açıkladı. Kullanıcıların cevabını aradığı soruydu
Uzun yaşamanın sırları açıklandı Sağlık
Uzun yaşamanın sırları açıklandı
Gripten 1 günde kurtulabilirsiniz Sağlık
Gripten 1 günde kurtulabilirsiniz
Ukrayna'dan Rusya'nın saldırı iddiaları sonrası ilk açıklama Dünya
Ukrayna'dan Rusya'nın saldırı iddiaları sonrası ilk açıklama
Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda Magazin
Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Hakkı Öznur: Yaşasın 3 Mayıs Güncel
Hakkı Öznur: Yaşasın 3 Mayıs