Hentbolun kraliçesinden kırılması zor rekor

Bu sezon 172 gole ulaşan oyuncu son üç senenin en skorer ismi olmayı başardı. Perihan Topaloğlu Acar, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son üç sezon gol kraliçesi olmayı başardı.

Görele Belediyespor Kadın Hentbol takımı oyuncusu Topaloğlu Acar, bu sezon 172 gol ile zirveyi yine kaptırmadı.

Sol oyun kurucu, gol kraliçeliğine yine Görele Belediyespor'da ulaştığı için gururlu olduğunu söyledi.

Perihan Topaloğlu Acar Ligde 2020-2021 sezonunu 218, 2021-2022 sezonunu ise 243 golle zirvede tamamlamıştı.

Bu sezon 172 gol atan oyuncu aynı zamanda "Ligin En Değerli" oyuncusu seçildi.

Ligi, 12 puanla 8'inci sırada tamamlayan Görele Belediyespor, play-off etabı ilk turunda Kastamonu Belediyespor'a elenmişti. (AA)