Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı burç yorumlarıyla dikkat çeken Hilal Saraç, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimine dair tahminini yine kendi hesabı üzerinden açıkladı.

Seçim zamanına dair yaptığı tahmininde başarılı olan Hilal Saraç, bu defa 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimin sonucuna dair tahminini açıkladı.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleşecek seçimin ardından Cumhurbaşkanlığını kesin ve net bir şekilde kazanacağını iddia eden Saraç şu ifadeleri kullandı:

"İlk seçim zamanını da ben söyledim. Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin ve net Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak"

5 ŞUBAT TARİHLİ TWEETİNDE RAKAM DA VERMİŞTİ

Hilal Saraç, Twitter sayfasına sabitlediği ve henüz Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının bile açıklanmadığı şubat ayında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Henüz sonuç açıklanmadı ancak kesin ve net öngörüm %100 6’lı Masanın kesin ve net adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Tüm masanın desteğiyle itirazsız çıkacaktır. Sonuç %55…"