Henüz aday belli değilken Kılıçdaroğlu yüzde 55 ile kazanacak demişti. Ünlü astrologdan seçim için yeni açıklama

Seçim zamanı yaklaştıkça anket sonuçlarının neler dediği milyonlarca seçmen tarafından yakından takip ediliyor. Bu süre zarfında farklı kesimlerden seçim sonucuna dair tahminler gelirken, bir tahmin de astrolog Hilal Saraç'tan geldi.

Henüz aday belli değilken Kılıçdaroğlu yüzde 55 ile kazanacak demişti. Ünlü astrologdan seçim için yeni açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı burç yorumlarıyla dikkat çeken Hilal Saraç, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimine dair tahminini yine kendi hesabı üzerinden açıkladı.

Seçim zamanına dair yaptığı tahmininde başarılı olan Hilal Saraç, bu defa 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimin sonucuna dair tahminini açıkladı.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleşecek seçimin ardından Cumhurbaşkanlığını kesin ve net bir şekilde kazanacağını iddia eden Saraç şu ifadeleri kullandı:

"İlk seçim zamanını da ben söyledim. Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin ve net Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak"

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Hilal Saraç, Twitter sayfasına sabitlediği ve henüz Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının bile açıklanmadığı şubat ayında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

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"Henüz sonuç açıklanmadı ancak kesin ve net öngörüm %100 6’lı Masanın kesin ve net adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Tüm masanın desteğiyle itirazsız çıkacaktır. Sonuç %55…"

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