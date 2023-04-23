Kılıçdaroğlu'nun son beğenisi gündem oldu: Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabındaki son beğenisi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun son beğenisi gündem oldu: Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi...

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medya hesabından "Alevi" başlığı ile yayınladığı video 100 milyonu aşkın görüntülenme aldı.

Paylaşımları milyonları aşan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki son hareketi ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, 'Değişim Senin Elinde' isimli bir sayfanın yaptığı 'edit' videosunu beğendi.

Videoda Ezel dizisinin popüler repliği "Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi..." eşliğinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun karşılaştırılması yapıldı.

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