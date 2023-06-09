Henüz ekonomide bir etkisi hissedilmeyen Mehmet Şimşek'e iş dünyasından ilk övgü Sabancı'dan

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, yeni ekonomi yönetimine ilişkin Foreks'e açıklamalar yaptı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e övgüler yağdıran Suzan Sabancı Dinçer, "Türkiye, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıkıyor" ifadelerini kullandı

Suzan Sabancı Dinçer, Türkiye’nin, "2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıktığını" öne sürerek, "Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in deneyimi ve geçmiş dönemlerdeki başarılarıyla bir kez daha ülkemize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı, "Yine aynı şekilde, uluslararası alandaki tanınırlığı ve deneyimiyle, TCMB Başkanı olarak atanan Dr. Hafize Gaye Erkan’ın üstlendiği bu görevde başarılı olacağına eminim. Kendisinin bu göreve gelen ilk kadın başkan olmasını ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Bu önemli sorumluluk çerçevesinde uluslararası görevini bırakıp ülkemize geri dönen Erkan’ın yurtdışındaki parlak Türk gençleri için de ilham kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SABANCILAR BERAT ALBAYRAK'IN YENİ EKONOMİ MODELİNİ DE ÖVMÜŞTÜ

Dönemin Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yeni ekonomi modeli toplantısında Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarını dinledikten sonra "Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tam" demişti.

Güler Sabancı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli hakkında konuştu.

Bloomberg HT televizyonuna açıklama yapan Sabancı şunları söylemişti:

“Orta Vadeli Program çıktığında hepimiz daha ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Bakanımızın Enerji Bakanlığı’nı da bildiğimiz için. Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tamdır.”