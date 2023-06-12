Mehmet Şimşek’in Erdoğan'a ilk itirazı ortaya çıktı. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın kendi sitesinde yayınlanan yazısında “ikinci elden” edindiği bilgiler diyerek şu ifadeleri kullandı:



“Ekonomi ve iktidar kulislerinden gelen bilgilere göre ise Türk ekonomisinin yeni patronu Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasına çok da sıcak bakmamış hatta bu yöndeki bazı itirazlarını da yapmış.



Merkez Bankacılığının bambaşka bir iş olduğunu, Erkan’ın bununla ilgili bir tecrübesi olmamasının büyük eksiklik olduğunu söylemiş. ABD’deki bankacılık macerasının da uluslararası saygınlıkta sorun yaratacağından söz etmiş.”



"ATAMA ŞİMŞEK'E RAĞMEN YAPILDIĞI SÖYLENİYOR"

Şimşek’in fikrinin Erkan’la görüştükten sonra da değişmediğini belirten Altaylı, şöyle devam etti:



“Atama gecikmiş ama sonunda Şimşek ikna edilmiş. Yani bu atamanın Şimşek’e rağmen yapıldığı söyleniyor ama bunlar hep ikinci elden bilgiler.



Kimileri ise hafif kinayeli bir şekilde ‘O geldiğinde First National Bank zaten batıktı. O kurtarmak için getirildi ama kurtaramadı’ diyorlar ve ‘Şimdi de durum aynı. Belki o tecrübesi burada işe yarar’ diyerek TCMB’nin durumuna atıf yapıyorlar.”