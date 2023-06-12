Ünlü isim ekonomide yaklaşan kara günleri açıkladı

Merkez Bankası’nın açıkladığı nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini göre, Türkiye ekonomisi Nisan ayında 5,4 milyar dolar cari açık verdi. Böylece, nisan ayıyla birlikte aylık cari açık serisi 18 aya yükseldi.



"DENİZ TÜKENDİ"

Bunun üzerine Twitter’dan paylaşım yapan ekonomist Mustafa Sönmez, "Nisanın kesinleşen, mayısın muhtemel cari açığı, denizin tükendiğini gösteriyor. Nisan sonuna kadar 4 ayda açık 30 milyar doları bulurken, rezervlerin 22 milyar dolar erimesi ürkütücü. Mayısta dış ticaret 12,5 milyar dolar açık verdi. Bunun da rezervlere dip yaptırdığı söylenebilir." dedi.

ERDOĞAN'IN EKONOMİ PLANI TUTMADI

Gerçek Gündem’de yer alan haberde, Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören "Türkiye ekonomi modeli" planı yine işe yaramadı.



Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

