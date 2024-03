Hepimiz yıldız tozundan mı yapıldık? Meğer vücudumuzun yüzde 97'si... Bilimsel olarak tespit edildi

İlk olarak tarihin en önemli bilim insanlarından olan Carl Edward Sagan’ın iddiasında yer alan "Hepimiz yıldız tozuyuz." (We are made of star stuff) cümlesi bilimsel olarak kanıtlandı.

Sagan, hem kitap olarak hem de 13 bölümlük bir belgesel dizisi olarak yayınlanan eseri Cosmos’ta; dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir ve elma turtalarındaki karbonun, çöken yıldızların içinde oluştuğunu belirtmişti.

Sloan Dijital Gökyüzü Araştırmaları (SDSS)'nda görevli bilim adamları, yıldızların atmosferlerindeki kimyasallarla ilgili bilgi edinmek amacıyla New Mexico'da Apache Point Gözlemevi'ndeki teleskobu kullanarak yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ

Çalışmaları sırasında tayf ölçümü tekniğiyle bir yıldızın her elementi ne miktarda içerdiğini ölçen bilim insanları, yaşam için kilit öneme sahip karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sülfür elementlerinin hepsini içeren 150 binden fazla yıldızdan oluşan bir katalog yayınladı.

"İNSAN VÜCUDUNUN KÜTLESİNİN YÜZDE 97'SİNİ OLUŞTURAN ATOMLARI İÇERİYOR"

New Mexico Üniversitesi'nden Sten Hasselquist, teknik sayesinde ilk kez Samanyolu Galaksisi'nde elementlerin dağılımını inceleyebildiklerini belirterek, ölçüm yaptıkları elementlerin, insan vücudunun kütlesinin yüzde 97'sini oluşturan atomları içerdiğini aktardı.

Katalogda her bir yıldız için yaklaşık iki düzine elementin miktarları listeledi.

Çalışmada, yaşam için gerekli her bir elementin mevcudiyetinin, galakside bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterdiği de aktarıldı.