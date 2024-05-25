Hepsi aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. 18'inin durumu ağır. Bakanlık soruşturma açtı

Burdur’da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bir çoğu bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geri geldi.

Hastalardan 18’inin durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini talep etti. Bazıları da ambulansla hastaneye sevk edildi.

ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edilirken, yetkililer, farklı illerden de ambulans istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananlar sonrası Burdur Sağlık İl Müdürü Murat Erk tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre hastane hakkında Sağlık Bakanlığınca idari soruşturma başlatıldı.

"TÜM SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Eşinin 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü vurgulayan Erdoğan Çakır, eşinin Antalya'ya sevk edildiğini belirterek, durumunun belli olmadığını ve tüm sorumlulardan şikayetçi olacağını açıkladı.

BURDUR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen hastaların sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Burdur Valiliği, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün toplam 29 hastanın diyalize girdiği belirterek, diyaliz işlemi tamamlandıktan sonra eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye çağrıldığı ifade edildi.

Burdur Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı.

"Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8’i Antalya, 4’ü Afyonkarahisar, 3’ü Isparta, 4’ü Bucak ilçesi ve 4’ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir. Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."