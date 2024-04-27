Hepsi grubunun yıldızı ikinci kez anne oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Hepsi grubunun yıldızı ikinci kez anne oldu
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı.

Aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, 2020’de reklamcı Emir Medina ile evlenmişti.

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Evlendikten 1 yıl sonra da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.

Güzel haberi kızıyla çektiği videoyla takipçileri ile paylaşan Kemer, “Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz” notunu düşmüştü.

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İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kemer, oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Kerim 22.04.2024" ifadesini ekledi.

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Cemre Kemer'in çocukları ve eşiyle olan paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi.

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