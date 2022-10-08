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Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı

Bugünkü Resmî Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla birçok bakanlık, kurum ve kuruluşlara yeni atamalar ile birlikte görevden almalar yer aldı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 07:08
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Her fani bir gün görevden alınmayı tadacak. Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı.

Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
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Cumhuriyet'in haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Dr. Fatih Mehmet Aydın atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Bünyamin Kahraman, Diyanet Akademisi Başkanlığı'na Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevlendirildi. 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan; Adana Bölge Müdürlüğü'ne Ali İmran Turgut, Ankara Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Ali Soylu, İzmir Bölge Müdürlüğü'ne Cengiz Kutlu Yüksel, Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne Yahya Tekin, Konya Bölge Müdürlüğü'ne Taner Taşkıran, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ne Efe Murat Erbaş, Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne Murat Güler atandı.

ADLİ TIP KURUMU

Adli Tıp Kurumu'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Muhammet Şimşek, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Genel Cerrahi Üyeliği'ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Hut, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliği'ne Haliç Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sedat Özdemir atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Tamer Kırbaç atandı. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orman Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği'ne Alime Karagöl atandı. 

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan; Uluslararası Hizmet Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı'na Yusuf Karakaş, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Recep Demir, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı'na Soner Kaya, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökçen Aygün, Ticaret Müfettişliği'ne Gökhan Çelik atandı.

İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş görevden alındı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüven görevden alınmış yerine Abdülkadir Yılmaz atandı. 

 

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