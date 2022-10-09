Eğitimcilerin tepkisine karşın kurulmuştu... Diyanet Akademisi’ne İsmailağa ‘icazetli’ başkan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atanan, Başkan Ali Erbaş’ın görev yaptığı dönemde Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan ve daha önce FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelen Hasan Güçlü’nün, özel kalem müdürlüğü görevine de devam ettiği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Güçlü, son olarak dün, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na atandı. Güçlü’den boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na ise halihazırda Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar daire başkanı olan Bünyamin Kahraman getirildi. DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Cafer Tayyar Doymaz, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine ise Fatih Mehmet Aydın atandı. Hafızlığını İsmailağa Kuran Kursu’ndan alan Aydın, halihazırda Din İşleri Yüksek Kurulu’nda “uzman” olarak görev yapıyordu.

SARIKLI YÜRÜYÜŞ

Öte yandan eğitimcilerin tepkisine karşın kuruluşu Meclis’te hiç ret oyu olmadan kabul edilen Diyanet Akademisi’nin başkanlığına da Enver Osman Kaan atandı. Kaan’ın, “hafızlık icazetini” İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı tarafından yönetilen Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu’nda alması ise dikkat çekti.

Söz konusu vakıf, mayıs ayında düzenlenen icazet töreni öncesi yüzlerce “cüppeli-sarıklı” kişinin cami etrafında tekbirli yürüyüş yapması ile gündeme gelmişti. Kaan, aynı zamanda Başkan Ali Erbaş gibi İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunu.

ERBAŞ’LA BİRLİKTE SEKİZ YÖNETİCİ

Diyanet yönetiminde bulunan Haseki mezunu yönetici sayısı, Erbaş’ın dışında yediye yükseldi.

Bu isimler şöyle:

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan.

DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü.

DİB Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Kahraman.

DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz.

DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan.

DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt.

DİB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin.