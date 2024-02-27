Her ısırışta ağzınızda eşsiz bir tat bırakacak pizzanın sır gibi saklanan tarifi. İtalya’nın ünlü pizza ustaları bile bu tarifi kullanıyor

İtalya'yı düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen nedir? Çoğu kişi için büyük ve fazlasıyla fotojenik İtalyan simgesi olacak: yuvarlak bir pizzadır. Pizza Türk mutfağından pide tariflerine ve lahmacuna çokça benzetilir. Geçmişi 2 bin yıl öncesine kadar uzanan ve İtalya’da hiçbir ustanın muhabbetini bile açmadığı mükemmel pizza yapmanın püf noktalarını sizler için açıklıyoruz.

TARİF İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER

Hamur için:

8 su bardağı un

4 su bardağı yoğurt

1 su bardağı yağ

1 paket yaş maya

1 paket sucuk

10 adet siyah zeytin

3 dilim peynir

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

1.5 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı zeytin yağı

NASIL YAPILIR?

İlk önce boş bir kabın içine un, yoğurt ,yağ ve maya ekleyip iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim.

Ardından 1 saat dinlendirin.

Sonra iç malzemesi için içine sucuk, zeytin, peynir hepsini farklı tabaklarda hazırlayın.

Oluşan hamuru ikiye ayırın.

Yuvarlak bir şekilde tepsiye bırakın.

Üstüne yapmış olduğumuz sosu sürün.

Domates salçası ve biber salçasını iyice karıştırın.

Sonrada zeytin yağı yaptığınız sosu sürdükten sonra diğer hazırladığınız malzemeleri iyice yayın.

Üstüne 180 derecede 35 dakikada piştikten sonra yiyebilirsiniz.

Elinize sağlık, şimdiden afiyet olsun.

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